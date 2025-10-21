Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе нового автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанае.
Выступая на церемонии, Глава государства поздравил участников проекта и отметил, что открытие завода — значимый шаг в развитии машиностроительной отрасли страны.
«Это важное событие, отражающее уверенное движение Казахстана к промышленной независимости. Развитие отечественного автопрома способствует созданию новых рабочих мест, внедрению передовых технологий и укреплению экономического потенциала страны», — подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что два года назад, во время его визита в Костанай, было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а теперь, в соответствии с соглашением с KIA Motors, заработало полноценное предприятие полного цикла.
Проект реализован в индустриальной зоне Костаная. Производственная мощность завода составляет 70 тысяч автомобилей в год, а общий объем инвестиций — 131,5 млрд тенге. На предприятии создано 1 500 рабочих мест, а поставки автомобилей планируются не только на внутренний рынок, но и в страны Центральной Азии и ЕАЭС.
По мнению экспертов, запуск KIA Qazaqstan станет новым этапом в развитии казахстанского автопрома, повысит уровень локализации производства и укрепит позиции страны в регионе как центра автомобильного машиностроения.
