Глава государства открыл автомобильный завод KIA Qazaqstan в Костанае

— Сегодня, 11:33
Изображение для новости: Глава государства открыл автомобильный завод KIA Qazaqstan в Костанае

Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе нового автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанае.

Выступая на церемонии, Глава государства поздравил участников проекта и отметил, что открытие завода — значимый шаг в развитии машиностроительной отрасли страны.

«Это важное событие, отражающее уверенное движение Казахстана к промышленной независимости. Развитие отечественного автопрома способствует созданию новых рабочих мест, внедрению передовых технологий и укреплению экономического потенциала страны», — подчеркнул Президент.

Изображение 1 для Глава государства открыл автомобильный завод KIA Qazaqstan в Костанае

Фото Акорды

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что два года назад, во время его визита в Костанай, было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а теперь, в соответствии с соглашением с KIA Motors, заработало полноценное предприятие полного цикла.

президент

Фото Акорды

Проект реализован в индустриальной зоне Костаная. Производственная мощность завода составляет 70 тысяч автомобилей в год, а общий объем инвестиций — 131,5 млрд тенге. На предприятии создано 1 500 рабочих мест, а поставки автомобилей планируются не только на внутренний рынок, но и в страны Центральной Азии и ЕАЭС.

Президент

Фото Акорды

По мнению экспертов, запуск KIA Qazaqstan станет новым этапом в развитии казахстанского автопрома, повысит уровень локализации производства и укрепит позиции страны в регионе как центра автомобильного машиностроения.



