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Глава государства ознакомился с ходом строительства автозавода KIA

Фотография для новостиГлава государства ознакомился с ходом строительства автомобильного завода KIA

Фото пресс-службы Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил строительную площадку завода по производству автомобилей KIA в Костанайской области.

Фотография пресс-службы Акорды

Главе государства было доложено, что возведение объекта началось в октябре 2023 года. Планируется, что в июле следующего года с конвейеров сойдет первый тестовый автомобиль.

Как рассказал генеральный директор Kia Qazaqstan Ким Дэ Ки, в октябре 2025 года будет произведен пуск завода, на начальном этапе автопредприятие планирует производить модель Sorento.

С января 2026 года начнется выпуск обновленной модели Sportage.

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