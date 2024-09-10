Глава государства ознакомился с ходом строительства автозавода KIA

Фото пресс-службы Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил строительную площадку завода по производству автомобилей KIA в Костанайской области.
Главе государства было доложено, что возведение объекта началось в октябре 2023 года. Планируется, что в июле следующего года с конвейеров сойдет первый тестовый автомобиль.
Как рассказал генеральный директор Kia Qazaqstan Ким Дэ Ки, в октябре 2025 года будет произведен пуск завода, на начальном этапе автопредприятие планирует производить модель Sorento.
С января 2026 года начнется выпуск обновленной модели Sportage.
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