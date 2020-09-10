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Глава государства посетил ТОО «Милх»

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По прибытии в Костанайскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные линии ТОО «Милх», выпускающего мороженную и кисломолочную продукцию, сообщает сайт www.akorda.kz

Президенту показали современное оборудование, которое позволяет переработать 130-150 тонн молока в сутки.

Предприятие выпускает более 120 видов молочной продукции, из них 30% экспортируется в соседние регионы Российской Федерации. Производство обеспечивает рабочими местами 710 человек. Закупом сырья охвачено более 12 тысяч личных подсобных хозяйств области.

Касым-Жомарт Токаев, ознакомившись с планом развития компании, отметил важность внедрения современных технологий, позволяющих выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию.  Президент остановился на задачах  по развитию агропромышленного комплекса, которые были поставлены в Послании народу Казахстана.

«Каждую строку Послания я пропустил через себя, работал над этим документом. Сам писал документ, там нет ничего лишнего, все реализуемо. Призываю всех руководителей,  предпринимателей активно участвовать в полной реализации Послания», — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул важность реализации всех инициатив Послания, а также Дорожной карты занятости.

«Дорожная карта занятости становится крайне важной с точки зрения реализации задач, которые поставлены перед государством и перед Правительством. Многие задачи, которые не находили своего решения в силу объективных причин сейчас через Дорожную карту занятости находят свое решение. Будь это ЖКХ или социальная инфраструктура», —  отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства поблагодарил руководство предприятия за реализацию благотворительных и социальных проектов. Участники встречи поддержали реформы, проводимые по инициативе Президента, и заявили о готовности принять самое активное участие в достижении обозначенных в Послании целей.

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