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Глава государства принял акима Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов проинформировал Главу государства о социально-экономическом развитии области и о том, как будут выполняться в регионе его предвыборная платформа и поручения, озвученные в ежегодном Послании.

«Предстоит большая работа по повышению производства продуктов сельского хозяйства и строительству нескольких предприятий по их переработке в целях обеспечения населения качественными продуктами питания. Только в молочно-товарном производстве ежегодно мы должны строить свыше десяти крупных промышленных молочных ферм. Вместе с тем, предстоит большая работа по обеспечению жителей сел области водой, по ремонту и строительству дорог», — сообщил аким области.

Продолжится работа по поиску новых проектов в машиностроении и обрабатывающей промышленности.

Также сообщил о начавшейся работе по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения.

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