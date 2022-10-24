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Глава государства провел оперативное совещание и дал поручения

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли, а также озвучил ряд поручений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства. 

В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.

«Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей», — сообщает пресс-служба Президента.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков назвал сроки запуска КТК в полном объеме. По словам министра, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновит работу на полную мощность после 25 октября.

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