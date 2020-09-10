Глава государства встретился с главами фермерских хозяйств Костанайской области

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Глава государства осмотрел поля и ознакомился с ходом уборочной кампании в ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция Заречное», сообщается на сайте Аккорды.

Президента проинформировали о завершающей стадии уборочной страды. На сегодняшний день в регионе обмолочено 3,1 млн гектаров зерновых или 76%, урожайность составляет 10 центнеров с гектара. В работах участвуют 9100 комбайнов, в ближайшее время уборка зерновых культур будет завершена.

Также Главе государства рассказали о реализации проектов по развитию животноводства, цифровизации агропромышленного комплекса, производству в области сельскохозяйственной техники.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями Касым-Жомарт Токаев отметил, что успешное развитие аграрного сектора определяет конкурентоспособность всей экономики республики.

— Экономика Костанайской области развивается, можно сказать, хорошо. И полагаю, в будущем в области все будет хорошо. Перед нами стоят важные задачи, наша экономика выдержала стресс-тест пандемией. Видно у вас в этом году хороший урожай, — отметил Глава государства.

Аграрии рассказали Президенту о преобразованиях и позитивных инициативах на селе, а также о решении социальных вопросов.

— В течение года нам нужно сделать очень серьезный прорыв, в целом ряде областей, будь это сельское хозяйство, индустрия и, конечно, решение социально-экономических вопросов. Каждый ждет от нас решения конкретных вопросов. По моему поручению Правительство сейчас именно этим занимается. Правительство приняло Общенациональный план по реализации Послания. Полагаю, что успех будет, но это совместная работа, — отметил Глава государства.

Кроме того, на встрече труженики села затронули вопросы сбыта и экспорта производимой сельскохозяйственной продукции.

— Одно дело произвести, это главный компонент решения задачи, а второй, не менее важный, компонент — это пробиться на рынки. Этими вопросами должно заняться Правительство. Мы сейчас занимаемся решением конкретных вопросов в рамках Евразийского экономического союза. В ноябре состоится региональная встреча руководителей приграничных областей под патронажем Президентов. В связи с пандемией пока не знаем, в каком формате, но она должна состояться. В целом наш курс развития интеграции в рамках ЕАЭС сохраняет свою силу, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Несмотря на все трудности, вызванные коронавирусом, аграрии не только сохранили производство, но и увеличили объемы производства. Президент выразил благодарность труженикам села за меры по обеспечению продовольственного запаса страны, пожелал своевременно закончить уборку и собрать хороший урожай.

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