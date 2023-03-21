Глава холдинга «Байтерек» о льготных автокредитах: Мы никому не помогли, я не поддерживаю идею лотереи

Формат выдачи льготных автокредитов раскритиковал председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев на встрече с сотрудниками Фонда развития промышленности, сообщает informburo.kz

«Если мы продолжим делать то же самое, то эти проблемы будут повторяться снова и снова. Мы фундаментально сильно никому не помогли. Семьсот автомобилей – это капля в море в масштабе страны. Наша задача – максимально быстро понять, что нужно изменить, как мы сможем объяснить это нашей аудитории и только после этого думать о том, как воплотить это в жизнь. Но сейчас это напоминает какую-то лотерею. Кто успел быстрее кнопки нажать, тот и успел. Конечно же, это неправильно и вполне закономерно вызывает недовольства. Я не поддерживаю идею лотереи. Поддерживаю помогать тем людям, которым это необходимо. Есть семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, для которых это жизненная необходимость передвигаться. Может быть, мы должны посмотреть на них в первую очередь? А не устраивать лотереи. Лотерея – это ответ для того, чтобы снять народное недовольство. Он ничью проблему не решает, кроме нашей с вами», – приводит слова Каната Шарлапаева сайт фонда.