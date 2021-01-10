Глава Костанайской области сделал свой выбор

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил один из избирательных участков города Костанай и проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и областных маслихатов, передает alau.kz

Глава региона посетил избирательный участок, расположенный в школе-лицей № 1 города Костанай. Архимед Мухамбетов сделал свой выбор и прокомментировал организацию проведения выборов в нашем регионе.

«Население участвует активно. Местные исполнительные органы провели подготовительную работу. Все участки обеспечены в первую очередь санитарными средствами и для каждого избирателя куплены одноразовые ручки. Сейчас в области числится более 567 тысяч избирателей. Также с учетом того, что сегодня погода может испортиться снегоочистительная техника тоже подготовлена. Чтобы была доставка людей, бюллетеней, чтобы никаких препятствий не было», — сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Также Архимед Мухамбетов выразил ожидания на продолжение активности со стороны избирателей в течение всего оставшегося дня голосования, а также высказался о недопущении нарушений в ходе проведения выборов.

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