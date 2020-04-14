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Глава крестьянского хозяйства Костанайской области осужден за незаконную выписку фиктивных финансовых документов

Кадр из видео

В феврале в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий сотрудниками департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторинга МФ РК изобличена незаконная деятельность КХ «Максат»по выписке фиктивных бухгалтерских документов, сообщили в пресс-службе департамента. 

Руководитель крестьянского хозяйства от своего имени незаконно выписал фиктивные счет-фактуры на сумму 679 250 000 тенге в адрес предприятия ТОО «Алтын Арна 2015» за поставку пшеницы 3 класса и льна,  получив процентное вознаграждение в сумме 3 625 000 тенге. При этом, отгрузка товаров фактически не выполнена.

В ходе осмотра изъяты бестоварные первичные бухгалтерские документы КХ «Максат», денежные средства, документы и иные предметы.

20 марта приговором суда №2 Костаная глава КХ осужден. За совершение вышеуказанного преступления виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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