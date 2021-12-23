Глава МЧС оценил идею штрафовать водителей, выезжающих на трассу в непогоду

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин оценил предложение штрафовать водителей, выезжающих на трассы, несмотря на предупреждения о плохой погоде, передает Tengrinews.kz.

«Такая идея высказывалась, но это нужно собирать доказательную базу, очень сложно по каждому водителю… Я хотел бы все-таки обратиться к сознательности наших граждан. Когда вы получаете предупреждение или видите, что за окном портится погода, не рискуйте своей жизнью. Понятно, что административное наказание иногда отрезвляет человека от необдуманных поступков. Тем не менее я, наверное, не сторонник этой идеи», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Ильин обратился к казахстанцам с просьбой не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий и закрытии дорог.

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