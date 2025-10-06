В специализированной пожарной части №1 города Костаная состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой пожарной техники подразделениям Департамента по ЧС. В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Чингис Аринов и аким области Кумар Аксакалов. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

Подразделения региона получили современные автоцистерны и насосно-рукавные машины, а также новое форменное обмундирование. Данный шаг является частью системной работы по обновлению и укреплению материально-технической базы службы гражданской защиты. Новая техника позволит значительно повысить мобильность пожарных подразделений, сократить время реагирования на вызовы и создать более безопасные условия работы личного состава.

«Мы делаем акцент именно на Костанайской области. Регион получает обновлённую технику и обмундирование, что позволит спасателям действовать быстрее и эффективнее. Это важный вклад в безопасность жителей области», — отметил Чингис Аринов.

