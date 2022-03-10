Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, почему Казахстан не будет подавать протест после высказывания российского депутата Геннадия Зюганова о северных регионах Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Коммунистической партии России, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей. Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего Президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Он уточнил, что Компартия России является преемницей Компартии СССР и основана на той же идеологии, а значит, преследует цель осуществления мировой социалистической революции и установления диктатуры пролетариата во всем мире.

«Хотел бы обратить внимание, что это видео появилось два месяца спустя после самого выступления. Неслучайно это видео появилось в период событий в Украине. Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве и включает информационное пространство Казахстана. Вы должны понимать, что реакция на те или иные вбросы и провокации должна рассматриваться вами самими, журналистами. Вы должны расследовать, почему именно сейчас появилось это видео, а не ранее, кто его запустил и так далее», — добавил министр.

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