Глава Минюста предложил взыскивать долги по алиментам у родителей должника

В процессе изучения вопроса был изучен опыт Италии, когда родителей должников обязывают платить алименты. Об этом в кулуарах мажилиса заявил министр юстиции Казахстана Марат ​​Бекетаев, передает корреспондент zakon.kz.

— У меня есть предложения, это особенно важно, потому что это новые предложения для Казахстана. Их внедрять без активного и публичного обсуждения нельзя. Когда посмотрели внимательно на практику и поняли, что чудес не бывает. Наши проблемы за нас никто не решит. Но в процессе изучения увидели в Италии очень интересный опыт. Например, если должник, как правило, бывший муж, алименты не платит, что делают суды Италии? По законам Италии можно эту задолженность отнести под ответственность родителей должника, — сказал Бекетаев.

В таком случае, по его словам, судья обязывает бабушек и дедушек самостоятельно закрывать долг за их нерадивого сына.

— Тем более, это не чужой человек, это внуки. Они должны обеспечивать своих внуков. Мы сейчас предлагаем эту практику всенародно публично обсудить, — добавил министр.

В случае, если родители должника пенсионеры, то в любом случае они имеют какое-либо имущество.

— Родители-пенсионеры имеют имущество, у них могут быть свои квартиры, машины, это тоже источник чтобы покрыть задолженность, если их внуки не могут купить одежду чтобы ходить в школу, — заключил Марат Бекетаев.

В ходе правчаса депутат Светлана Бычкова отмечала, что взыскание алиментов – это проблема, длящаяся годами, и ее решение требует кардинальных и системных мер на государственном уровне.

— Более 35% всех жалоб поступают от взыскателей по алиментным делам. Конфликтные отношения сторон, низкий социальный уровень жизни, отсутствие у должников постоянного дохода и имущества лишь усугубляют проблему. Ежегодно на исполнении находится около 200 тыс. алиментных дел, из них по итогам текущего года около 13 тыс. дел являются проблемными, задолженность которых превышает 5,7 млрд тенге, — объяснила депутат.