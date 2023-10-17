Глава Минюста высказался об ужесточении закона о краже невесты в Казахстане

Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге 16 октября 2023 года рассказал, планируют ли в Казахстане ужесточать законы о краже невесты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что омбудсмен по правам человека Артур Ластаев предлагал ужесточить законы о краже невесты. Они попросили высказать позицию Минюста на этот счет и рассказать, какие меры будут предприниматься.

Азамат Ескараев в ответ сообщил, что никаких таких инициатив он не видел.

«Уполномоченный ни с каким письмом в этом ключе к нам не обращался. Комментировать его высказывание я не буду. Моя точка зрения – что у нас действующее законодательство достаточно сбалансированно в этом плане, и всем предстоит нужно просто соблюдать законодательство», – резюмировал глава Минюста.

Похищение невесты (қыз алып қашу – «похищение девушки») – один из казахских свадебных обрядов. Практика насильственной женитьбы на территории современного Казахстана появилась в древние времена и продолжает существовать по сей день, хотя в советский период это явление считалось исчезнувшим. Помимо реального похищения, существует практика имитации «похищения» по обоюдному согласию сторон.

Ситуации с домашним насилием и нарушениями прав женщин являются актуальными проблемами не только в Казахстане, но и во всем мире.

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