Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год завершила работу, сообщает Zakon.kz.
Об этом 5 августа сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
В состав комиссии вошли депутаты Парламента, представители государственных органов, профсоюзов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», ассоциации вузов и общественных организаций. По словам министра, при распределении грантов учитывались поданные заявления и действующие правила конкурсного отбора.
В этом году на участие в конкурсе поступило около 113 тыс. заявлений. Наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались направления «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», а также «Информационно-коммуникационные технологии».
Результаты конкурса будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства науки и высшего образования, главы ведомства и Национального центра тестирования. Процесс зачисления в вузы завершится до 25 августа.
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