Глава Минпросвещения ответил на вопрос о предполагаемом закрытии русскоязычных детсадов

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос о предполагаемом закрытии русскоязычных и смешанных детских садов в стране, передает Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, глава ведомства отметил, что в целом в стране насчитывается более пяти тысяч государственных детских садов.

«Потребность в данных (казахоязычных садах. – Прим.) очень растет. Это естественный процесс открытия детских садов на государственном языке. Если быть объективным, то на сегодня большинство государственных детских садов – на госязыке, мы сейчас проводим анализ, далее предоставим вам более детальную информацию.

Вопрос закрытия (детских садов с русским языком обучения. — Прим.) никогда не будет (стоять на повестке дня. — Прим.), мы усиливаем преподавание государственного языка», — пояснил Бейсембаев.