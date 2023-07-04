Глава Минсельхоза о саранче в Костанайской области: Проблему начали раздувать

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на своей странице в Facebook заявил, что замалчивание проблем, по его мнению, стало визитной карточкой Минсельхоза РК. Журналисты поинтересовались мнением Ербола Карашукеева по этому поводу.
«Мы в субботу отправили все руководство туда, мой зам лично полетел. Вся техника на месте была. Мы начали освещать прямо с воскресенья, с утра эту ситуацию. Выставляли всю объективную информацию на нашем сайте. Вы как считаете, это замалчивание? Сами дайте оценку» — отреагировал Карашукеев.
Министр прокомментировал и видео с саранчой, которое распространяется в Сети. По его словам, от вредителей пострадало лишь 500 га, и нет речи о десятках тысяч гектаров погибших посевов.
Журналисты поинтересовались, кто же, по мнению министра, вводит в заблуждение казахстанцев. Ербол Карашукеев не стал давать конкретный ответ, но заявил, что представители СМИ «сами называют имена».
3 июля появилась информация, что два района Костанайской области заполонили полчища саранчи. Насекомые угрожают посевам. В Минсельхозе поспешили заверить, что информация о съеденном саранчой урожае в Костанайской области сильно преувеличена.