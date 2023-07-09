Глава Минсельхоза прибыл в Костанайскую область, чтобы лично контролировать борьбу с саранчой

Правительство Казахстана держит на контроле ситуацию с распространением саранчи в регионах Казахстана. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Костанайскую область для контроля за предпринимаемыми мерами по борьбе с саранчой. В Актюбинской области с 8 июля находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

«В Костанайской и Актюбинской областях распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча. По состоянию на 9 июля в Костанайской области из 422,9 тысячи га земель, запланированных для обработки от стадной саранчи, уже проведены работы на 356 тысячах га. Земли обработаны в 10 районах области и Аркалыке. На территории Актюбинской области обработано 667,865 тысячи га, в том числе против итальянского пруса – 646,965 тысячи га или 99,97% от прогнозируемого объёма обработок, против азиатской саранчи – 20,9 тысячи га или 95,5% от прогнозируемого объёма обработок», – сообщили в Минсельхозе.

Для координации работы на местах создали оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей.

Для проведения химических обработок в Костанайской области были задействовали наземные вентиляторные опрыскиватели, лёгкую и сверхлёгкую авиацию, аэрозольные газогенераторы. В Актюбинской области задействовали специальную опрыскивающую технику, в том числе наземные вентиляторные опрыскиватели, аэрозольные газогенераторы, сверхлёгкую авиацию и самолёты.

«Обработку против итальянской саранчи по республике провели на 1,2 млн га или на 92,3%. Работы полностью завершили в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях. По регионам продолжаются мониторинговые и защитные мероприятия», – пояснили в Минсельхозе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.