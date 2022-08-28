Глава Минторговли: За пятикилограммовый мешок сахара просят 5500 тенге – это очень дорого

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал, как его ведомство ведёт работу по сдерживанию цен на социально значимые продукты.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Он признал, что стоимость сахара для населения стала чересчур высокой, передает informburo.kz
Глава министерства поделился собственными наблюдениями по поводу розничных цен на сахар. По его словам, в последний раз министра торговли удивили ценники в супермаркете Small.
«Мешок сахара пятикилограммовый стоит 5500 тенге. Это очень дорого на сегодняшний день. Сейчас наша задача сделать, во-первых, чтобы сахар был – но и не только сахар, все виды продовольственных товаров. Во-вторых, надо постараться снизить цену, либо темп роста. У нас есть своё видение. Премьер-министр дал мне поручение до конца следующей недели по 19 видам социально значимых продовольственных товаров дать своё видение, как мы будем действовать», – сказал Серик Жумангарин в кулуарах правительства.
По его словам, скоро в Минторговли пройдёт большое совещание с участием представителей сахарной отрасли. У министерства есть план, как обеспечить снижение цены на сахар и сохранение её на стабильном уровне.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: