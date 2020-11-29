Глава Минздрава дал рекомендации, как праздновать Новый год

Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили о рекомендациях для казахстанцев по празднованию Нового года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Учитывая приближение длительных выходных, новогодних праздников, призываю соблюдать меры профилактики, не посещать места массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия, не допускать переохлаждения организма. От каждого из нас зависит эпидситуация в стране, поэтому прошу каждого гражданина соблюдать требования по обязательному ношению масок и социальному дистанцированию», — сказал Цой на онлайн-брифинге СЦК.

Он рекомендовал провести новогодние праздники в небольшом семейном кругу.

«Наверное, побольше активного отдыха, прогулки на свежем воздухе. Но мы рекомендуем ограничить большие мероприятия. Проводить это больше в семейном кругу, при этом исключая контакты и походы на различные мероприятия», — добавил глава Минздрава.

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