Глава Минздрава о своей сумке за 250 тысяч: Её может позволить себе среднестатистическая девушка

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве рассказала о том, сколько стоят её брендовые вещи, сообщает Informburo.kz

Она отметила, что не является поклонником брендов, а сумку за 250 тысяч тенге себе может позволить среднестатистическая девушка.

«Я не скажу, что я поклонник брендов в целом. И у меня нет такого большого гардероба. Та сумка, которая была на фотографии, эта сумка, которую среднестатистическая девушка может себе позволить. Она стоит 250 тысяч. Одно из немногих платьев, которое я купила себе на отпускные на свой юбилей, стоит в пределах 800-900 тысяч тенге», – рассказала министр здравоохранения.

У нового министра здравоохранения также спросили, будет ли её зарплата в правительстве выше депутатской. На что министр ответила, что пока не получала её, но думает, что повысится ненамного.

Акмарал Альназарова стала новым министром здравоохранения Казахстана 6 февраля 2024 года. До этого, с августа 2020 года, она была депутатом сената парламента.

Фото: primeminister.kz

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