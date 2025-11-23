Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась в Instagram к сотрудникам службы скорой помощи — фельдшерам, врачам и водителям, передаёт Zakon.kz.

Она отметила, что именно эти специалисты первыми приходят на помощь людям в критических ситуациях, ежедневно сталкиваются с болью, риском, стрессом и высокой нагрузкой, но продолжают спасать жизни. Альназарова подчеркнула, что такой труд вызывает глубокое уважение. По её словам, в министерстве уже несколько месяцев детально изучают вопросы, связанные с оплатой труда и условиями работы персонала скорой помощи. Министр также поручила провести дополнительную проверку нагрузки и кадровой ситуации, чтобы принимаемые решения были максимально объективными и соответствовали реальным потребностям системы.

«Надеюсь, что вскоре мы сможем вернуться к этому вопросу уже с конкретными предложениями. Ваше мнение важно, и право говорить о проблемах — неоспоримо. Я поддерживаю открытый и конструктивный диалог, направленный на улучшение условий работы медиков. Отдельно хочу подчеркнуть: любое давление на сотрудников скорой — в любой форме — недопустимо. Медицинские работники должны иметь возможность свободно выражать свою позицию, не опасаясь последствий», — резюмировала министр.

Отказывать в кредитах начали казахстанцам По итогам третьего квартала 2025 года банки Казахстана существенно ужесточили требования к розничным заемщикам, что...

Тотальный контроль: не скрывать свои доходы призывают казахстанцев Переход к косвенному методу позволит государству точнее оценивать доходы и расходы граждан на основании цифровых...