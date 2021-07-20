Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах

Для этого предлагается 100% вакцинация педагогов и вакцинация школьников старше 12 лет, сообщает informburo.kz
О мерах, необходимых для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по эпидемиологической ситуации под председательством президента, сообщает сайт Минздрава.
В докладе говорится, что с учётом поручения президента по возврату в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, министерство проанализировало и адаптировало подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.
Для этого предлагаются следующие меры:
- 100% вакцинация педагогов;
- вакцинация школьников старше 12 лет;
- соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн обучение);
- усиление работы психологов и социальных работников;
- тестирование при наличии симптомов;
- мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.
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