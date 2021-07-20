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Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах

Для этого предлагается 100% вакцинация педагогов и вакцинация школьников старше 12 лет, сообщает informburo.kz

О мерах, необходимых для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по эпидемиологической ситуации под председательством президента, сообщает сайт Минздрава.

В докладе говорится, что с учётом поручения президента по возврату в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, министерство проанализировало и адаптировало подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.

Для этого предлагаются следующие меры:

  • 100% вакцинация педагогов;
  • вакцинация школьников старше 12 лет;
  • соблюдение санитарных норм и дифференцированный подход к введению карантина (перевод на онлайн обучение);
  • усиление работы психологов и социальных работников;
  • тестирование при наличии симптомов;
  • мониторинг состояния здоровья школьников профильными специалистами.
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