Глава Минздрава сообщил президенту, что нужно для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах

О мерах, необходимых для возврата в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по эпидемиологической ситуации под председательством президента, сообщает сайт Минздрава.

В докладе говорится, что с учётом поручения президента по возврату в новом учебном году к оффлайн обучению в школах, министерство проанализировало и адаптировало подходы по обеспечению безопасности школьников, рекомендованные ВОЗ.

Для этого предлагаются следующие меры: