Глава Минздрава в своей презентации на заседании правительства представил заниженные данные по смертности от КВИ

Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства в своей презентации об эпидситуации в стране вновь представил заниженные цифры по смертности от Covid-19, хотя ранее в его ведомстве сообщали, что в информационные системы внесли актуализированные данные, сообщает informburo.kz

Во время доклада глава Минздрава представил слайд со статистикой по коронавирусу. По этим данным, в стране умерли 4 095 человек с подтверждённым диагнозом КВИ и 863 пациента с коронавирусной пневмонией.

Скриншот видеотрансляции заседания правительства

На прошлой неделе в Минздраве сообщили, что с начала пандемии и до конца апреля 2021 года в Казахстане от Covid-19 скончалось 6 575 человек. Статистику по смертности от Covid-19 за 2020 год скорректировали с учётом случаев, которые были подтверждены и зарегистрированы позже. Однако до сих пор в сводках Минздрава представлены заниженные цифры.

В ведомстве отмечали, что «в информационные системы Минздрава РК внесены актуализированные данные по смертности от КВИ» и сейчас ведутся работы по обновлению статистических данных на официальном ресурсе МЗ РК.