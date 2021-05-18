USD 427.41
EUR 519.47
RUB 5.78
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Глава Минздрава в своей презентации на заседании правительства представил заниженные…

Глава Минздрава в своей презентации на заседании правительства представил заниженные данные по смертности от КВИ

Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства в своей презентации об эпидситуации в стране вновь представил заниженные цифры по смертности от Covid-19, хотя ранее в его ведомстве сообщали, что в информационные системы внесли актуализированные данные, сообщает informburo.kz

Во время доклада глава Минздрава представил слайд со статистикой по коронавирусу. По этим данным, в стране умерли 4 095 человек с подтверждённым диагнозом КВИ и 863 пациента с коронавирусной пневмонией.

Скриншот видеотрансляции заседания правительства

 

На прошлой неделе в Минздраве сообщили, что с начала пандемии и до конца апреля 2021 года в Казахстане от Covid-19 скончалось 6 575 человек. Статистику по смертности от Covid-19 за 2020 год скорректировали с учётом случаев, которые были подтверждены и зарегистрированы позже. Однако до сих пор в сводках Минздрава представлены заниженные цифры.

В ведомстве отмечали, что «в информационные системы Минздрава РК внесены актуализированные данные по смертности от КВИ» и сейчас ведутся работы по обновлению статистических данных на официальном ресурсе МЗ РК.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Вакцинированных от ковида призвали готовиться к повторной прививке
Следующая новость

Какие дороги республиканского значения отремонтируют в Костанайской области в 2021 году?