Глава МОН о выпускных: Мы с понимаем отнеслись к желанию выпускников получить аттестаты в торжественной обстановке

Торжественное вручение аттестатов выпускникам школ пройдёт с 12 по 14 июня. Мероприятия состоятся на открытом воздухе, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает informburo.kz

«Мы с пониманием отнеслись к желанию выпускников 11 классов увидеть друг друга, получить напутственные слова учителей, а также аттестаты об окончании школы в торжественной обстановке. Но важно, чтобы теперь каждая школа держала на контроле вопрос соблюдения мер безопасности. Также хочу ещё раз напомнить о том, что не допускается сбор денежных средств на проведение мероприятий, в том числе, организацию выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях», – отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Школы должны обеспечить строгое соблюдение масочного режима, дистанции не менее 1-1,5 метра между участниками мероприятия.

В МОН рекомендовали проводить вручение аттестатов отдельно для каждого класса, продолжительность – 40 минут на каждый выпускной класс. Интервал между классами – не менее 20-30 минут.

После завершения торжественной части выпускники могут принять участие в акциях «День добрых дел», «От доброго сердца детям», «Пайдалы іс – өзіңе ырыс», «Туған елге тағзым», в экологическом десанте «Аялайық табиғатты бәріміз!».

В этом году в Казахстане из школ выпускают около 154 тысяч учеников.

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