Переводишь больше 50 тысяч? В Казахстане предложили дополнительную проверку для молодёжи





Дополнительное биометрическое подтверждение денежных переводов на сумму свыше 50 тысяч тенге предложили ввести для граждан в возрасте от 14 до 22 лет. Инициатива содержится в депутатском запросе депутата Дидарбека Ділдәбека, посвящённом профилактике вовлечения молодёжи в наркопреступления и дропперство.

Запрос направлен Генеральному прокурору, министрам внутренних дел, науки и высшего образования, просвещения, а также в Агентство по финансовому мониторингу.

По данным правовой статистики Генеральной прокуратуры, приведённым в запросе, в 2025 году в Казахстане зарегистрировали 8 280 наркопреступлений. К уголовной ответственности привлекли 4 684 человека, осудили 67 подростков. За девять месяцев 2026 года зарегистрировали 7 464 наркопреступления, к ответственности привлекли 3 282 человека, осудили 59 подростков.

Таким образом, число осуждённых несовершеннолетних за девять месяцев достигло 88 процентов от показателя за весь прошлый год.

Отдельное внимание в запросе уделено дропперству — передаче банковских счетов для использования в незаконных финансовых операциях. К началу июня 2026 года из 214 подозреваемых по завершённым производством делам, связанным с дропперством, 159 были в возрасте от 18 до 29 лет. При этом 140 человек на момент совершения правонарушения не имели работы.

Согласно информации Агентства по финансовому мониторингу от 8 июля, с начала года пресекли деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся отмыванием преступных доходов. Через их банковские счета провели незаконные операции на сумму свыше 112 миллиардов тенге.

В запросе отмечается, что студентов привлекают к открытию и передаче банковских счетов другим людям, обещая денежное вознаграждение. Молодёжь, рассчитывающая на лёгкий заработок, не всегда понимает возможные последствия и свою ответственность.

«Когда наркотики распространяются через мессенджеры и QR-коды, ограничивать профилактику удалением граффити недостаточно», — говорится в запросе.

Фракция предлагает в первые 15 дней учебного года проводить для первокурсников разъяснительную работу об опасности наркопреступлений и передачи банковских счетов посторонним. Для этого предлагается наладить постоянное взаимодействие правоохранительных органов с сотрудниками учебных заведений и психологами.

Также депутаты предлагают рассмотреть дополнительное биометрическое подтверждение переводов между физическими лицами на сумму свыше 50 тысяч тенге для граждан от 14 до 22 лет. Для выявления подозрительных операций и случаев передачи счетов за вознаграждение предлагается организовать оперативный обмен информацией между банками, правоохранительными органами и учебными заведениями.

Ещё одна инициатива касается социальной поддержки. Через «Цифровую карту семьи» предлагается выявлять нуждающуюся молодёжь, обеспечивать студентов колледжей бесплатным питанием и ваучерами на одежду. Кроме того, депутаты предлагают рассмотреть создание на базе коммунальных предприятий краткосрочных рабочих мест с ежедневной оплатой в соответствии с трудовым законодательством.

В запросе также говорится о необходимости усилить межведомственную координацию, определить обязанности ведомств, порядок обмена информацией и сроки исполнения мер. Ответ о конкретных решениях, ответственных органах и сроках их реализации депутаты просят предоставить в установленный законом срок.

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