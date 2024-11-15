За серию краж в Аулиеколе мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы





Аулиекольский районный суд вынес приговор мужчине, совершившему несколько краж с незаконным проникновением в жилое помещение, гараж, хранилище и транспортное средство.

Суд установил, что подсудимый Е. совершал кражи в селе Аулиеколь с 23 мая по 7 июня 2026 года. Общий ущерб потерпевшим составил 670 400 тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить четыре года лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину.

При назначении наказания суд учёл чистосердечное раскаяние и полное признание вины как смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений: мужчина ранее был неоднократно судим.

Суд назначил ему три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также с осуждённого взыскан причинённый материальный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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