USD 453.65 EUR 509.99 RUB 5.31

За серию краж в Аулиеколе мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы

— Сегодня, 14:52
Изображение для новости: За серию краж в Аулиеколе мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы

Сгенерировано ИИ


Аулиекольский районный суд вынес приговор мужчине, совершившему несколько краж с незаконным проникновением в жилое помещение, гараж, хранилище и транспортное средство.

Суд установил, что подсудимый Е. совершал кражи в селе Аулиеколь с 23 мая по 7 июня 2026 года. Общий ущерб потерпевшим составил 670 400 тенге.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить четыре года лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину.

При назначении наказания суд учёл чистосердечное раскаяние и полное признание вины как смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений: мужчина ранее был неоднократно судим.

Суд назначил ему три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также с осуждённого взыскан причинённый материальный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.