За серию краж в Аулиеколе мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы

Аулиекольский районный суд вынес приговор мужчине, совершившему несколько краж с незаконным проникновением в жилое помещение, гараж, хранилище и транспортное средство.
Суд установил, что подсудимый Е. совершал кражи в селе Аулиеколь с 23 мая по 7 июня 2026 года. Общий ущерб потерпевшим составил 670 400 тенге.
В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить четыре года лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину.
При назначении наказания суд учёл чистосердечное раскаяние и полное признание вины как смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений: мужчина ранее был неоднократно судим.
Суд назначил ему три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Также с осуждённого взыскан причинённый материальный ущерб.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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