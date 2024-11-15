Счёт арестован — на что жить? В РК предложили защитить часть денег должников: ограничения затронули более 1,5 миллиона человек





В Казахстане предложили ввести защищённый платёжный минимум для граждан, на банковские счета которых наложены ограничения. Депутаты направили соответствующий запрос председателю Национального банка Тимуру Сулейменову.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, приведённым в запросе, объём проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней достиг 1,8 триллиона тенге. Согласно данным Министерства юстиции, в рамках исполнительного производства арестованы банковские счета более 1,5 миллиона человек.

Депутаты отмечают, что при ограничении счетов граждане сталкиваются с трудностями при оплате проезда, связи, коммунальных услуг, покупке продуктов и лекарств. При этом невозможность распоряжаться заработанными деньгами снижает мотивацию к труду, хотя для погашения долга необходим стабильный доход.

«Долг должен быть возвращён. Однако нельзя из-за долга полностью лишать человека возможности нормально жить», — говорится в депутатском запросе.

Как отмечают авторы обращения, закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предусматривает сохранение должнику не менее 50 процентов дохода и минимальной суммы, необходимой для жизни. Однако, по их словам, на практике ограничения по счёту могут препятствовать использованию даже тех средств, которые должны оставаться в распоряжении гражданина.

Для решения проблемы депутаты предлагают обязательно закреплять в кредитных договорах условие о сохранении минимальной суммы на жизненные потребности. Также они просят рассмотреть возможность автоматического исполнения этого требования через банковские системы и чётко определить порядок использования таких средств при ограничении счёта.

В запросе подчёркивается, что инициатива направлена на сохранение денег на основные потребности во время взыскания задолженности. Освобождения от обязанности вернуть долг она не предусматривает.

Депутаты попросили Национальный банк предоставить письменную позицию по предложенным мерам.

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