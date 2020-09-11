Глава МОН: Оценки при дистанционном обучении нужны, но учителя не обязаны ставить их на каждом уроке

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК прокомментировал предложение отменить на время дистанционного обучения формативные оценки для учащихся в школах, сообщает informburo.kz

«С 2016 года, когда начали внедрять обновлённые программы, как раз звучали другие призывы, когда были отменены отметки. Тогда нам говорили – верните, пожалуйста, формативные оценки, без них мы не можем. Теперь проходит ровно четыре года, в связи с тем, что у нас дистанционное обучение, в четвёртой четверти 70-80% обращений было поводу этих оценок. Нам говорили, что родителям во время дистанционного обучения очень неудобно, когда родитель не видит, где находится ребёнок, какие темы он не осваивает – ему дают задание и он видит результат только по итогам СОРов и СОЧей», – сказал глава МОН.

По его словам, методисты, эксперты во время подготовки к новому учебному году приняли решение «временно, для удобства детей, именно для формата дистанционного обучения» дать возможность учителям ежедневно, как раньше, оценивать работу детей на уроке.

«Это не означает, что учитель должен ежедневно ставить оценки. Так же, как было раньше при пятибальной системе, – если в классе 25 детей, учитель не ставил всем 25 оценок. Такая же ситуация и у нас: если около 2 млн проводится уроков, оценок выставляется порядка 700 тысяч. Поэтому оценки в настоящее время как форма диагностики и возможность обратной связи при дистанционном обучении нужна», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Он также добавил, что для диагностики «каких-то дальнейших западающих зон» в школах будут дополнительно проводить срезы знаний и определять проблемные моменты, которые могут возникнуть

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