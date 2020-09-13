Глава МОН развеял опасения, что «дистанционка» продлится 3 года

Что ждет казахстанских школьников и их родителей в наступившем учебном году? Пик пандемии официально пройден, но карантинные меры сохраняются. Как будут работать школы, рассказал Sputnik Казахстан министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает zakon.kz.

Решение по дистанционному обучению связано с эпидемиологической ситуацией. Оно принято санврачами. В том числе и по школам, — пояснил министр и сослался на опыт других стран.

Везде родители недовольны, везде на них ложится большая нагрузка. Везде педагоги пытаются дать больше заданий, или требуют, чтобы ребенок присутствовал онлайн на уроке.Все эти моменты практически идентичны во многих странах. Мы видим международный опыт, общаемся с коллегами из международных институтов, проводим анализ. «Родимые пятна» везде одинаковые.

Он также отметил, что низкое качество дистанционного обучения не связано с медленным интернетом. Даже в развитых странах с хорошим интернетом есть большая разница между уровнем знаний, полученных на дистанционном обучении, и традиционным очным форматом и заверил, что в МОН не меньше, чем родители ждут открытия школ.

Плюсов в «дистанционке» мало. Ребенок не может и не должен все 6-7 уроков сидеть перед экраном. И если обучение идет онлайн, а школьник хочет «отлучиться на 5 минут», и его за это наказывают, снижают оценку – это неправильно. Но это скорее исключение, таких ситуаций немного.Большая часть педагогов уже поняла, что синхронное обучение даже менее продуктивно. Лучше, чтобы ученик занимался в своем индивидуальном темпе. К немногочисленным плюсам дистанционного обучения можно отнести то, что родители стали погружаться в школьную программу, у них появились вопросы к учебникам.

По словам Асхата Аймагамбетова, для авторов учебников организованы курсы в университетах.

Учитывая, что большая часть замечаний касались программ, они должны проходить экспертизу, апробацию. Учителя и эксперты, авторы учебников смотрят, дискутируют, согласовывают, вносят изменения, если нужно.

Министр образования развеял опасения, что «дистанционка» продлится до 2023 года. Планируется постепенный переход к традиционной форме обучения. Но конкретную дату может назвать лишь главный санитарный врач.

В заключение, министр отметил, что вопросы инфраструктуры, предметной базы, кабинетов физики, химии, биологии, мультимедийных кабинетов решаются параллельно даже во время пандемии, которая пусть и накладывает свой отпечаток на систему образования, но ее надо использовать ее как шанс для модернизации.

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