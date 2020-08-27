Глава МОН: Уроки в дежурных классах должны быть по 40 минут – если их сократить, обучение потеряет смысл

1 сентября общешкольных традиционных линеек в школах Казахстана не буде. День знаний в учебных заведениях пройдет в двух форматах. Один предусмотрен для учащихся дежурных классов. Это будет классный час. Второй — для дистанционников, которых ждет онлайн -встреча со своими учителями. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования страны, сообщает alau.kz

На следующей неделе в Казахстане начнется новый учебный год. В связи с карантином ученикам младших классов и их родителям предоставили два варианта работы: дистанционно и в дежурных классах, в которых должно быть не больше 15 человек. В регионах озвучили информацию, что длительность уроков будут не больше 20 минут. Но в министерстве образования сообщили, что урок должен длиться 40 минут и никак не меньше.

«Когда некоторые коллеги пытаются дежурные классы уместить в один час, то вообще самого смысла проведения обучения в таких дежурных классах нет. Это и для родителей неудобно. Если родитель привел ребенка и через час буквально должен его забрать и при этом мы говорим, что осваиваем типовую учебную программу, то это неправильно. Соответствующую работу повторно мы с нашими коллегами проведем»,- сказал министр образования РК Асхат Аймагамбетов.

Так же на пресс-конференции главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова объяснила, что ПЦР-тесты и тесты на антитела для допуска к занятиям в спортивных секция сдавать не нужно. Сегодня подобное тестирование проводится или по клиническим, или эпидемиологическим показаниям.

«Я хотела бы напомнить, что ПЦР-тестирование — это диагностический тест, то есть для него должны быть определенные показания. На сегодня он проводится или по клиническим, или эпидемиологическим показаниям. клинические, показания проявления коронавируса»,- пояснила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в школах Казахстана пройдут онлайн-линейки, однако в Министерстве образования подчеркнули, что мероприятия в школах пройдут, но для детей в дежурных классах и дистанционных — в разных форматах, общешкольных линеек не будет.

«Будут проводиться классные часы в каждом классе. Если дети обучаются в дежурных классах, то учитель проведет классный час и все необходимые мероприятия. Если дети обучаются дистанционно, то для того, чтобы провести классный час, необходимости приходить в школу нет. Он будет проведен дистанционно «,- говорит Асхат Аймагамбетов.

Так же на пресс-конференции заявили, что если в дежурном классе будет выявлен случай заражения вирусом, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении нескольких случаев заражения учеников коронавирусом могут закрыть всю школу. Согласно официальной информации, с 1 сентября почти 80% казахстанских детей будут обучаться дистанционно. Порядка 16% — в дежурных классах. Еще 4 процента приходится на малокомплекные школы, которые будут учиться в обычном режиме.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.