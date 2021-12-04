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Глава МСХ о росте цен на продукты: Процесс неизбежен

Фото из открытых источников

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Процесс повышения цен на продукты в Казахстане неизбежен, потому что все дорожает во всем мире. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах Сената, передает zakon.kz.

Подорожание цен на продукты питания — это общая тенденция. По данным ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций), в этом году продукты питания подорожали больше чем на 20%.Министр сельского хозяйства РК

При этом, по словам Карашукеева, подорожание происходит как в соседних с Казахстаном странах, так и по всему миру.

Мы от этой тенденции отстать не можем. Единственная наша задача, чтобы цены на продукты быстро не росли, чтобы не было скачкообразного роста. Допустим, стоимость мяса. Мы не можем допустить, чтобы стоимость мяса резко выросла в два-три раза. Из-за чего она может вырасти? Из-за того, что все мясо могут вывезти на экспорт, либо же резко уменьшится предложение мяса.Ербол Карашукеев

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