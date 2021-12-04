Глава МСХ о росте цен на продукты: Процесс неизбежен

Подорожание цен на продукты питания — это общая тенденция. По данным ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций), в этом году продукты питания подорожали больше чем на 20%.Министр сельского хозяйства РК

При этом, по словам Карашукеева, подорожание происходит как в соседних с Казахстаном странах, так и по всему миру.