Глава МВД о наказании за превышение средней скорости

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов считает, что число ДТП на трассах можно снизить с помощью комплексов фиксации нарушений и введения новых норм.

По его словам, сейчас на платных участках автодорог установлено 106 камер, при этом превышение скорости фиксируют только шесть из них, передает Экспресс К.

«Этого крайне мало. Здесь не используется эффективный рычаг контроля за скоростью движения. Одним из вариантов решения указанной проблемы является введение нормы по установлению ответственности за превышение средней скорости на республиканских трассах. Данные предложения прорабатываются с заинтересованными госорганами», — сказал Ахметжанов на заседании правительства.

Министр также отметил, что эффективным решением снижения аварийности является использование патрульных автомобилей с автоматическими радарами и камерами.

«Сейчас имеется всего 60 таких машин. При этом акиматами Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и области Жетысу такие установки не приобретены», — подчеркнул глава МВД.

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