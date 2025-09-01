Министр внутренних дел Ержан Саденов обратился к казахстанцам. Его видеообращение распространила пресс-служба правительства, передаёт Tengrinews.kz.

По словам Саденова, сегодня ведомство сосредоточило усилия на создании безопасной городской и сельской среды. Параллельно ведётся работа по профилактике повторных преступлений.

Эти меры уже дают ощутимый результат, отметил глава МВД. С начала года снизилось количество правонарушений в общественных местах и на улицах, а также среди ранее судимых. Раскрыто более 10 тысяч преступлений, пресечено около 10 миллионов административных правонарушений.

«Основой нашей работы является принцип «Закон и Порядок». Благодаря превентивным мерам количество преступлений снизилось на 13 процентов — это на 9 тысяч меньше, чем в прошлом году. Меньше стало убийств, разбоев, грабежей, хулиганств, краж и скотокрадства. Снизились уголовные правонарушения, совершаемые ранее судимыми, в общественных местах и с применением оружия. При этом улучшилась их раскрываемость», — подчеркнул министр внутренних дел.

Обращаясь к казахстанцам, Ержан Саденов отметил, что «Закон и Порядок» — это принцип, который «должен укорениться в каждом дворе, в каждой семье, в сознании каждого гражданина».

«Именно поэтому призываю вас не мириться с беззаконием. Важно проявление нулевой терпимости ко всем правонарушениям. Вместе, единым обществом, мы сделаем казахстан страной, где крепко стоят закон, порядок и справедливость», — заключил глава МВД.

