Глава Нацбанка дал советы казахстанцам с кредитами

Глава Национального банка РК Галымжан Пирматов дал советы казахстанцам, которые хотят оформить новые кредиты, передает МИА «Казинформ».

«При принятии решений по базовой ставке мы очень тщательно анализируем все данные и риски. Естественно, мы понимаем, что поднятие базовой ставки влечет за собой повышение ставок по кредитам. В нашем случае, с учетом отличия дел в нашей экономике, это не совсем соответствует этим ожиданиям. Мы видим, что спрос на кредиты есть. По входящим данным видим, что потребительское кредитование тоже растет. Банки второго уровня предоставляют различного рода акции, очень популярны стали программы, когда процентная ставка 0, как бы платеж в отсрочку. Поэтому мы понимаем и видим, что в прошлом году и в этом году наши решения не приводили к такому же росту процентных ставок по кредитам», — сказал на брифинге Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка отметил, что кредитование малого и среднего бизнеса тоже растет.

«По тем кредитам, которое население уже взяло, при повышении базовой ставки ставка не поднимается. Только, когда они приходят получить новый кредит, тогда и получают. Получение кредита – достаточно ответственное дело. Нужно взвесить свои возможности, подойти аккуратно. Мы свои решения принимаем с учетом всех факторов. Несмотря на то, что подняли базовую ставку достаточно высоко, не видим риски повышения ставок по кредитованиям», — добавил он

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.