Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения курса доллара к тенге, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что с начала октября наблюдается усилившаяся волатильность курса тенге к доллару. Она, по его словам, обусловлена в первую очередь экономической активностью.

«Мы наблюдаем значительный рост спроса на доллары со стороны субъектов хозяйствования, то есть экономических агентов. Это касается как частного сектора, так и субъектов квазигосударственного сектора. Вы знаете, сейчас такой достаточно горячий период: инвестиционные, инфраструктурные, торгово-экономические контракты закладываются, во многом эти контракты – с использованием импортного сырья, оборудования, технологий и так далее. Все это вызывает повышенный спрос на доллары, и таким образом мы видим, что курс доллара несколько повысился», – пояснил глава Нацбанка.

Параллельно, добавил Сулейменов, помимо усиления или укрепления самого тенге, происходит усиление или укрепление доллара в результате денежно-кредитной политики ФРС США.

«Средний годовой курс у нас как раз в районе 460. Соответственно, если курс у нас стабилизировался, и мы не видим, что он сильно убежит до конца года, средний курс будет вокруг этих значений складываться в любом случае. Так что пока нет, мы не планируем правительству рекомендовать изменение курса доллара на 2024 год… Фундаментальных факторов для ослабления тенге мы не наблюдаем… Ни фундаментально, ни рыночно мы курса в 500 тенге не видим. В принципе, мы этой позиции придерживаемся сейчас. Но каких-либо обещаний по курсу я просто не могу давать, потому что это не в моем функционале, не в мандате. По курсу в условиях свободного рынка и курса образования, наверное, никто не может обещания давать», – резюмировал он.

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