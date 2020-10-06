Глава региона посетил Аркалык

Аким региона посетил с рабочей поездкой Аркалык. В ходе своего визита Архимед Мухамбетов проинспектировал ход строительства местного животноводческого комплекса, ремонт региональной больницы и реконструкцию системы теплоснабжения, передает alau.kz

В Аркалыке продолжается строительство животноводческого комплекса, который будет рассчитан на 7,5 тысяч голов скота. Работы здесь начали проводить ровно год назад, но к завершению первого этапа стройки они еще не подошли. Это должно произойти только в феврале 2021 года. Тогда на животноводческом комплексе появится откорм-площадка. А к следующей осени здесь возведут и репродуктор. Но вот для разведения каких именно пород скота создается новый комплекс еще только решается.

А вот на объекте реконструкции системы теплоснабжения в Аркалыке все более определенно. В следующем году у города появится новый тепло-источник. Сейчас ведется строительство его главного корпуса, но уже завершен монтаж двух циклонов и двух водогрейных котлов.

В продолжении визита в Аркалык Архимед Мухамбетов посетил региональную больницу. Там глава области ознакомился с проводимым ремонтом и убедился, что имеющегося запаса лекарственных препаратов здесь хватит на 3 месяца.

Также участники делегации из Костаная осмотрели результаты завершившейся реконструкции спортивного зала на стадионе «Жигер» и ремонт во 2-й средней школе Аркалыка. В ходе осмотра главе области сообщили, что в подобном ремонте продолжают нуждаться еще несколько учебных заведений города — это 8-я и 10-я школы, а также старшая гимназия.

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