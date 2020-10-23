Глава СК-Фармация назвал размер своей зарплаты

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев в интервью телеканалу «Хабар» рассказал, какую зарплату получает он и его заместители и помощники.

«Я получаю 1 млн 300 тысяч тенге, зампредседателя получает 900 тысяч, управляющий – от 450 до 650 тысяч. У меня три управляющих и один заместитель», – сообщил Ерхат Искалиев.

Глава «СК-Фармация» также прокомментировал информацию об отсутствии на складе в Актобе нескольких наименований лекарств от коронавируса. Об этом 22 октября после мониторинга сообщили специалисты агентства по противодействию коррупции и представители проектного офиса «Актобе – адалдык аланы».

«В Актобе не знаю, почему так информация была подана, у нас на 4 млрд тенге там запасов, из них на 400 млн именно ковидных. Поступления идут постоянно <…> На этом складе достаточно сложно сориентироваться, где препараты, которые относятся к ковиду. Не каждый может ответить СМИ. Мы сейчас выстроили систему отчётов, с антикором отрабатываем систему анализа каждый день: какая статистика имеется, сколько товара поступило. Товар приходит каждый день. 24 часа в сутки работают склады, чтобы было пополнение», – рассказал Ерхат Искалиев.

Глава «СК-Фармация» отметил, что на складах сформирован двухмесячный запас лекарств. Препаратов хватит для лечения примерно 60 тысяч пациентов, и это при самом пессимистичном развитии событий.

Ерхат Искалиев был назначен руководителем «СК-Фармация» 12 июля. Ранее он занимал должность председателя Подкомитета транспортной логистики Национальной палаты предпринимателей.

Прежний глава «СК-Фармации» Берик Шарип был уволен и арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС.

В июле 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что руководителей ФСМС и «СК-Фармация» нужно уволить, и если нужно, провести следствие. Тогда Президент отметил, что в организации большой штат и огромные зарплаты.

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