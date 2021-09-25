Глава Союза строителей спрогнозировал рост цен на жилье до 30% в Казахстане

Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев спрогнозировал рост цен на жилье весной 2022 года, передает ru.sputnik.kz

Ергалиев заявил, что сейчас стройкомпании продают жилье по цене ниже, чем было в 2014-2015 годах.

«Тогда жилье третьего-четвертого класса продавали по 1,5-2 тысячи долларов, сейчас продают по 750 долларов. Все компании сегодня работают на грани себестоимости. Дело не в том, что виноваты строительные компании, а в том, что сегодня само строительство подорожало на 35-40%. Материалы подорожали на 60-90%», — сказал Талгат Ергалиев перед заседанием Союза строителей.

Глава Союза строителей также отметил, что стоимость строительства выросла лишь на 15%.

«Проводя логическую цепочку, если само строительство подорожало на 35-40%, а стоимость квадратного метра подорожала всего на 15%, значит, завтра мы ожидаем рост цен. Строители коммерческого жилья не могут в одночасье поднять цену, они будут ее поднимать потихоньку. И к весне 2022 года мы ожидаем рост цен примерно на 20%-30%. И это не просто анализ конкретно этого года, это анализ всего периода строительства», — сделал прогноз Ергалиев.

Напомним, в начале сентября глава Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин сообщил, что строительные компании снижают цены на первичное и вторичное жилье.

По его словам, снижение наблюдается в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Атырау.

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