USD 423.91
EUR 497.37
RUB 5.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Глава Союза строителей спрогнозировал рост цен на жилье до 30%…

Глава Союза строителей спрогнозировал рост цен на жилье до 30% в Казахстане

Vinkmag ad

Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев спрогнозировал рост цен на жилье весной 2022 года, передает ru.sputnik.kz

Ергалиев заявил, что сейчас стройкомпании продают жилье по цене ниже, чем было в 2014-2015 годах.

«Тогда жилье третьего-четвертого класса продавали по 1,5-2 тысячи долларов, сейчас продают по 750 долларов. Все компании сегодня работают на грани себестоимости. Дело не в том, что виноваты строительные компании, а в том, что сегодня само строительство подорожало на 35-40%. Материалы подорожали на 60-90%», — сказал Талгат Ергалиев перед заседанием Союза строителей.

Глава Союза строителей также отметил, что стоимость строительства выросла лишь на 15%.

«Проводя логическую цепочку, если само строительство подорожало на 35-40%, а стоимость квадратного метра подорожала всего на 15%, значит, завтра мы ожидаем рост цен. Строители коммерческого жилья не могут в одночасье поднять цену, они будут ее поднимать потихоньку. И к весне 2022 года мы ожидаем рост цен примерно на 20%-30%. И это не просто анализ конкретно этого года, это анализ всего периода строительства», — сделал прогноз Ергалиев.

Напомним, в начале сентября глава Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин сообщил, что строительные компании снижают цены на первичное и вторичное жилье.

По его словам, снижение наблюдается в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Атырау.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

COVID-19. Костанайская область вышла из «красной зоны»
Следующая новость

Дарига Назарбаева предложила создать базу учёта домашних животных