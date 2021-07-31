Глава ВОЗ: Достижения в борьбе с коронавирусом в мире находятся под угрозой

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с Covid-19 в мире оказались под угрозой, передает informburo.kz
«На прошлой неделе ВОЗ зарегистрировала почти 4 миллиона случаев, и, учитывая текущие тенденции, мы ожидаем, что общее число случаев превысит 200 миллионов в течение следующих двух недель. Мы знаем, что это заниженная оценка. В среднем в пяти из шести регионов ВОЗ число заражений увеличилось на 80% или почти удвоилось за последние четыре недели. В Африке за тот же период смертность увеличилась на 80%», – сообщил Тедрос Гебрейесус на брифинге.
По его данным, рост заражения обусловлен распространением высокопатогенного варианта «Дельта», который в настоящее время обнаружен как минимум в 132 странах. Глава ВОЗ заявил, что на данный момент четыре варианта вызывают озабоченность, но их будет больше, пока вирус продолжает распространяться.
«С трудом завоёванные достижения по борьбе с коронавирусом оказываются под угрозой или утрачиваются, а системы здравоохранения во многих странах перегружены», – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он отметил, что по-прежнему целью ВОЗ остаётся вакцинация не менее 10% населения каждой страны к концу сентября, не менее 40% – к концу этого года и 70% к середине следующего года.
«Мы далеки от достижения этих целей. На данный момент чуть более половины стран полностью вакцинировали 10% своего населения, менее четверти стран вакцинировали 40% и только три страны вакцинировали 70%. Менее 2% всех введённых доз в мире приходится на Африку. Полностью вакцинированы всего 1,5% населения континента. Это очень серьёзная проблема, если мы собираемся покончить с пандемией», – подчеркнул глава ВОЗ.
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