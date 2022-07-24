Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус во время второго заседания чрезвычайного комитета, сообщает BBC.

«В настоящее время зарегистрировано более 16 000 случаев в 75 странах», – сообщил глава ВОЗ.

Он добавил, что в результате вспышки умерли пять человек.

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что во время обсуждения комитет по ЧС не смог прийти к единому мнению о том, следует ли классифицировать вспышку обезьяньей оспы как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Поэтому окончательное решение он принял лично.

«По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян умеренный в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением европейского региона, где мы оцениваем риск как высокий», – добавил глава ВОЗ.

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