Глава ВОЗ: Очень трудно бороться с пандемией в разобщённом мире

Добиться победы над коронавирусом можно только в условиях единства и солидарности, заявил Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает informburo.kz

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии единства в мире перед лицом пандемии Covid-19.

«Мир разобщён <...> Это очень опасный вирус. И очень трудно бороться с этим новым видом вируса в разобщённом мире», – заявил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ, слова которого приводит CNN.

Он подчеркнул, что подобной пандемии на планете не было со времён вспышки «испанского» гриппа в 1918 году.

«Различные меры, которые страны приняли для борьбы с вирусом, перевернули жизнь многих граждан с ног на голову», – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Но добиться победы над коронавирусом можно только в условиях единства и солидарности, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

29 мая Дональд Трамп заявил, что США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, ВОЗ не смогла провести необходимую реформу, и поэтому США прекращают отношения с организацией. Трамп отметил, что средства, предназначавшиеся ВОЗ, перенаправят на глобальные нужды общественного здравоохранения по всему миру.

В апреле и мае в некоторых странах мира, в частности, в США, Германии, Бразилии, Израиле, а также в Нидерландах прошли протесты против карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. В них участвовали как люди, пострадавшие экономически от введения карантина, так и противники вакцинации, а также сторонники различных теорий заговора о коронавирусе.

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