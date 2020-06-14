Глава ВОЗ: Очень трудно бороться с пандемией в разобщённом мире

Eugene Hoshiko / AP/TASS
COVID-2019 в Казахстане
14496 - зарегистрированно
9114 - выздоровевших
73 - летальных случаев
218 - в Костанайской области
Добиться победы над коронавирусом можно только в условиях единства и солидарности, заявил Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает informburo.kz
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии единства в мире перед лицом пандемии Covid-19.
«Мир разобщён <...> Это очень опасный вирус. И очень трудно бороться с этим новым видом вируса в разобщённом мире», – заявил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ, слова которого приводит CNN.
Он подчеркнул, что подобной пандемии на планете не было со времён вспышки «испанского» гриппа в 1918 году.
«Различные меры, которые страны приняли для борьбы с вирусом, перевернули жизнь многих граждан с ног на голову», – сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.
Но добиться победы над коронавирусом можно только в условиях единства и солидарности, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.
29 мая Дональд Трамп заявил, что США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, ВОЗ не смогла провести необходимую реформу, и поэтому США прекращают отношения с организацией. Трамп отметил, что средства, предназначавшиеся ВОЗ, перенаправят на глобальные нужды общественного здравоохранения по всему миру.
В апреле и мае в некоторых странах мира, в частности, в США, Германии, Бразилии, Израиле, а также в Нидерландах прошли протесты против карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. В них участвовали как люди, пострадавшие экономически от введения карантина, так и противники вакцинации, а также сторонники различных теорий заговора о коронавирусе.