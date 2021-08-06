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Глава ВОЗ предупредил о начале «реальной опасности» для человечества

bbc.com

Человечеству сейчас грозит настоящая опасность из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на успехи в вакцинации. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются», — сказал Гебрейесус. Текст его выступления опубликован на сайте организации.

Как пояснил глава ВОЗ, к росту числа случаев заболевания COVID-19 приводит то, что люди перестают соблюдать ограничения на социальные контакты, системы здравоохранения работают непоследовательно, а темпы вакцинации неравномерные.

Накануне Гебрейесус также призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября.

По оценкам ВОЗ, в мире сохраняется глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получило хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.

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