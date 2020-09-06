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Глава ВОЗ считает, что можно избежать повторного режима изоляции в связи с пандемией

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что можно избежать нового режима изоляции в связи с пандемией коронавируса, сообщает informburo.kz

«При наличии правильного сочетания целенаправленных и выведенных мер можно избежать самоизоляции в дальнейшем. Самоизоляция была прямым инструментом, который вызвал тяжёлые последствия во многих странах», – сказал на брифинге в Женеве Тедрос Аданом Гебрейесус.

В организации также не ожидают массовой вакцинации от инфекции до середины 2021 года.

«Все люди повсеместно должны иметь доступ к вакцинам». Однако вначале, пока снабжение будет ограниченным, приоритет должен быть отдан вакцинации основных работников, которые осуществляют борьбу с коронавирусом, и тех, кто подвергается наибольшему риску», – сказал он.

Ранее глава ВОЗ заявил, что поддерживает открытие стран после карантина, но при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности.

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