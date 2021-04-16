Глава ВОЗ заявил о рекордных темпах распространения COVID-19 в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что скорость распространения коронавируса приближается к наивысшему показателю за всю пандемию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Las Vegas Sun.

Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге для прессы. Он отметил, что ежедневное количество новых подтвержденных случаев по всему миру почти удвоилось за последнюю пару месяцев.

«По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Число новых случаев приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию», — сказал он.

Глава ВОЗ заявил, что некоторые страны, такие как Папуа-Новая Гвинея, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с резким ростом заражений.

«До начала этого года в Папуа-Новой Гвинее было зарегистрировано менее 900 случаев заболевания и девять смертей», — отметил Гебреисус.

В настоящее время в стране выявлено более 9 тысяч случаев заболевания и 83 случая смерти, половина из которых была зарегистрирована в прошлом месяце.

На сегодняшний день COVAX отправил около 40 миллионов вакцин в более чем 100 стран, что достаточно для защиты около 0,25 процента населения мира

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