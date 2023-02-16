Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт призвал всех пользователей отказаться от мессенджера Telegram, передает Tengrinews.kz.

Об этом Кэткарт написал на своей странице в Twitter. Кроме того, он обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей.

«Telegram не защищен сквозным шифрованием по умолчанию и не предлагает E2EE (сквозное шифрование) для групп», — заявил он.

Он также процитировал статью Wired, в которой утверждается, что в Telegram обнаружена уязвимость, позволяющая читать даже закрытые чаты.

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