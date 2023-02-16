USD 447.29
EUR 479.72
RUB 6.02
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт призвал всех пользователей отказаться от мессенджера Telegram, передает Tengrinews.kz.

Об этом Кэткарт написал на своей странице в Twitter. Кроме того, он обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей.

«Telegram не защищен сквозным шифрованием по умолчанию и не предлагает E2EE (сквозное шифрование) для групп», — заявил он.

Он также процитировал статью Wired, в которой утверждается, что в Telegram обнаружена уязвимость, позволяющая читать даже закрытые чаты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Перерезал горло. 19-летнему жителю Костанайской области вынесли приговор
Следующая новость

Будет ли весна ранней в этом году, рассказали костанайские синоптики