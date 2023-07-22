Главбух учебного заведения в Костанае осуждена за мошенничество

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера специализированной школы-лицей-интерната информационных технологий «Озат» управления образования акимата Костанайской области А. за мошенничество в сфере государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

16 марта 2022 года между поставщиком ТОО «М» в лице директора Ш. и заказчиком КГУ «Озат» в лице директора Р. был заключен договор на поставку продуктов питания на сумму 22 087 600 тенге.

Поставщик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме.

Подсудимая А., являясь главным бухгалтером и пользуясь доверием директора КГУ «Озат» Р., с помощью его ЭЦП, которая находилась у неё, 5 января 2023 года от имени последнего подписала договор с ТОО «М» на поставку продуктов питания на сумму 20 985 450 тенге сроком действия до 31 декабря 2023 года.

В качестве вознаграждения за заключение договора на продление срока поставки продуктов подсудимая А. предложила поставщику Ш. передавать ей денежные средства в размере 10% от суммы перечисляемых по договору средств, на что последняя согласилась, опасаясь, что в случае отказа, договор не будет заключен.

Тем самым, действиями А. причинен материальный ущерб на общую сумму 1 956 600 тенге.

Органом досудебного расследования дело расследовано в ускоренном досудебном производстве, а в суде рассмотрено в сокращенном порядке.

Подсудимая А. вину признала и в содеянном раскаялась.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимой — чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

Согласно ст.55 ч.3 УК по делам ускоренного досудебного расследования, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

В соответствии со ст.11 УК совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести.

С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, а также возмещения ею причиненного ущерба в полном объеме суд назначил А. наказание в виде штрафа в размере 300 МРП, с лишением права занимать должность бухгалтера сроком на 3 года.

Гражданский иск по делу не предъявлен.

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