Сегодня состоялась конференция «Благополучие ребенка – забота государства». Как сообщил вице-министр Едил Оспан на брифинге в СЦК, сегодня государство определило направления для организации летнего отдыха детей и назвал некоторые из них.
«Сегодня мы говорим о том, что 3,4 млн детей, наши ученики побудут в лагерях. При этом я хочу вам сказать, что малолетние дети 1-4 класс, допустим, некоторые лагеря не принимают, то есть, соответственно, родители должны обеспечить им соответствующие условия для проведения летнего отдыха. Школьные, пришкольные лагеря — у них есть различные программы, 10-дневные есть, больше есть 20-дневные, есть школьные лагеря, которые обеспечивают, с питанием, есть пришкольные лагеря без питания. Мы в этом году особенный акцент сделали на качество программы этих лагерей. Мы регионам дали установку, чтобы там обязательно была познавательная программы, чтобы включало программы на природе, поездки в исторические места, посещение театра, кинотеатра, музея. Поэтому, я думаю, все это возлагать на учреждения, которые организуют летний отдых, нельзя. Самая главная ответственность родителей», — сообщил Едил Оспан.
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