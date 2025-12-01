USD 512.53 EUR 592.43 RUB 6.53

«Главное, чтобы снег был»: где установят горки и катки в Костанае

Изображение для новости: «Главное, чтобы снег был»: где установят горки и катки в Костанае

Площадь областного акимата станет главным местом зимних развлечений для костанайцев. Если позволит погода, здесь развернут традиционный Ледовый городок, сообщил заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.

Главные локации на площади:

  • большая ледяная горка на ул. Байтурсынова — три раздельных спуска, длина каждого около 24 метров;
  • малая горка для детей возле здания управления культуры — два противоположных спуска по 15 метров;
  • полюбившийся горожанам ледяной лабиринт с подсветкой;
  • у шахматного клуба — ледяной аттракцион «Тарелочка».

Фотозоны и световые инсталляции:

  • ледяные фигуры Аяз Ата и Ақшақар;
  • фигура символа 2026 года — лошади;
  • световая инсталляция «2026»;
  • две ледяные входные арки на ул. Аль-Фараби.

Катки для активного отдыха:

  • в районе КСК, перед входной аркой бульвара «Жастар» — малый каток с ледовым ограждением площадью 325 кв. м;
  • в мкрн «Юбилейный», у «Жастар сарайы» — большой каток 840 кв. м и дополнительная ледяная горка.

Организаторы отмечают, что запуск и эксплуатация ледовых объектов будут зависеть от погодных условий. Горожан просят соблюдать правила безопасности на горках и катках.



