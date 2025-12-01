Площадь областного акимата станет главным местом зимних развлечений для костанайцев. Если позволит погода, здесь развернут традиционный Ледовый городок, сообщил заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.

Главные локации на площади:

большая ледяная горка на ул. Байтурсынова — три раздельных спуска, длина каждого около 24 метров;

малая горка для детей возле здания управления культуры — два противоположных спуска по 15 метров;

полюбившийся горожанам ледяной лабиринт с подсветкой;

у шахматного клуба — ледяной аттракцион «Тарелочка».

Фотозоны и световые инсталляции:

ледяные фигуры Аяз Ата и Ақшақар;

фигура символа 2026 года — лошади;

световая инсталляция «2026»;

две ледяные входные арки на ул. Аль-Фараби.

Катки для активного отдыха:

в районе КСК, перед входной аркой бульвара «Жастар» — малый каток с ледовым ограждением площадью 325 кв. м;

в мкрн «Юбилейный», у «Жастар сарайы» — большой каток 840 кв. м и дополнительная ледяная горка.

Организаторы отмечают, что запуск и эксплуатация ледовых объектов будут зависеть от погодных условий. Горожан просят соблюдать правила безопасности на горках и катках.

