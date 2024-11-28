С 1 января 2025 года почти всю Костанайскую область электроэнергией будет снабжать ТОО «ЭПК-forfait». Это новшество связано с тем, что в закон об электроэнергетике внесли изменения. Теперь, до конца этого года энергоцентры Костаная, Лисаковска, Аркалыка и так далее должны будут передать своих потребителей в «ЭПК-forfait».

Все функции, по словам руководства компании, функции будут переходить автоматически. В извещениях потребителей изменятся реквизиты.

«Договоры с физлицами — они имеют публичность. С ними не надо заключать договоры. С юрлицами тоже мы, они же нам согласно Закона передаются, то есть договора не надо перезаключать», — говорит генеральный директор ТОО «ЭПК-forfite» Дидар Аманжулов.

Однако, глава компании все же советует перезаключить договор с их организацией, чтобы в случае чего, сохранялась гарантия и соблюдались права потребителя. А вот обязательно пройти через эту процедуру нужно бюджетным организациям, поскольку их электроснабжение происходит через систему государственных закупок.

«Тариф на электроснабжение, который был, он переходит к нам на два месяца. В течение двух месяцев мы должны посчитать все свои затраты, то есть, как это делали эти компании, и должны выйти с новой заявкой на тариф. То есть, у нас метод тарифообразования — условно затратный метод. Поэтому, покажем за два месяца затраты и примерно посмотрим», — объяснил руководитель.

Единственным городом, где все останется как прежде, стал Рудный. Там, функцией электроснабжения занимается компания «Атико». Дидар Аманжулов рассказал, что сейчас их организация проводит работу по слиянию деятельности с теми энергоцентрами городов и районов, где их сетей нет.

«Единственное, надо будет потребителям не запутаться, потому что в декабре они, за потребление электрической энергии за декабрь они будут платить в январе, а уже январское потребление будут платить ТОО «ЭПК-forfite». Мы сейчас работаем с банками второго уровня, чтобы везде появились наши данные. Он должен оплатить КЭЦу, потому что КЭЦ закрывается, он должен все долги собрать, оплатить всем поставщикам услуг, это тоже большая работа», — рассказал Дидар Аманжулов.

С 1 января на балансе у «ЭПК-forfite» будет почти 270 тысяч физических лиц и 11 с половиной тысяч юридических. Гендиректор также отметил, что работа их организации находится на контроле у комитета по регулированию естественных монополий.

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